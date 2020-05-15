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В столичном магазине мужчина угрожал взорвать гранату из-за требования надеть маску

15 мая, 15:26

Наталья Руда

Хулиганом оказался 38-летний уроженец Черкасской области

На улице Кудряшова в Киеве мужчина угрожал взорвать гранату в магазине, так как не хотел надевать маску. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

Так, мужчина пришел в супермаркет без средств индивидуальной защиты, на что получил замечание от охранника. Проигнорировав просьбу надеть маску, посетитель начал спорить и достал из кармана гранату, угрожая ее взорвать.

Хулиганом оказался 38-летний уроженец Черкасской области. В ходе поверхностного осмотра у него нашли гранату "РГД-5" и две сигнальные ракеты. Полицейские устанавливают происхождение этих боеприпасов.

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Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За содеянное нарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

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Ранее сообщалось, что во Львовской области мужчина угрожал взорвать ресторан.

Кроме этого, в Одессе задержали мужчину, который взорвал гранату в общежитии в Малиновском районе. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области, это 38-летний местный житель.

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Киев карантин маска

Источник: Сегодня

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