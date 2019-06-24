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В столичном метро на Гидропарке не работают турникеты: произошла давка (видео)

24 июня, 16:29

В подземке пассажиры не могут купить жетоны в кассе

Фото: Мила Князьская-Ханова, Сегодня

В Киевском метрополитене на станции метро "Гидропарк" перестали работать турникеты, в связи с этим возникла давка. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

При этом в подземке пассажиры не могут купить жетоны в кассе, а плату за проезд собирают в какую-то емкость.

"Ежедневный "сумасшедший дом" на станции метро "Гидропарк" – турникеты не работают, люди бросают деньги в какую-то баночку", – говорится в сообщении паблика.

Напомним, что в прошлом году на станции метро "Позняки" из-за большого скопления людей у касс и автоматов по продаже жетонов у турникетов выставили пластмассовый тубус, куда люди бросали по восемь грн и проходили на перрон. В подземке тогда нам пояснили, что устройство называется касса-копилка. Ее используют в метро во время большого наплыва пассажиров. Емкость опечатана, из нее невозможно вытащить деньги. Их изымают сотрудники метро и вносят в кассу.

Как ранее сообщали новости "Сегодня", в понедельник, 24 июня, на станции метро "Лесная" в Киеве один из пассажиров набросился на людей с ножом. Неадекватного мужчину обезвредили неравнодушных очевидцы. После этого вызвали полицию. Во время задержания нападавший пытался спрятать складной нож в кармане.


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Тег Киев, метро, давка, гидропарк

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Сегодня

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