В столичном метро произошла резня: мужчина пырнул пассажира ножом

Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы, но при этом он находится под ночным домашним арестом

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

У выхода со станции столичного метрополитена "Контрактовая площадь" между двумя мужчинами произошла потасовка, которая закончилась поножовщиной. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

"У выхода со станции метро "Контрактовая площадь" работники полиции заметили потасовку между двумя мужчинами, а затем один из них бросился бежать. Правоохранители догнали незнакомца и выяснили, что он ранил ножом мужчину. Полицейским пострадавший сообщил, что у него возник конфликт с неизвестным, который ножом ударил его в плечо. С колото-резаным ранением мужчину доставили в больницу. С места происшествия криминалисты изъяли нож, который направлен на экспертное исследование", - говорится в сообщении.

Правонарушителем оказался 34-летний киевлянин, ранее проблем с законом не имел. Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее на станции метро "Лесная" в Киеве один из пассажиров набросился на людей с ножом. Неадекватного мужчину обезвредили неравнодушные очевидцы. После этого вызвали полицию. Во время задержания нападавший пытался спрятать складной нож в кармане.

Также сообщалось, что на станции "Майдан Незалежности" подрались пассажиры.

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