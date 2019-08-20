В столичном музее нашли опасный снаряд

Фото: Музей "Пирогово"

На территории Национального музея народной архитектуры и быта Пирогово обнаружили 76-миллиметровый снаряд времен Второй мировой войны.

Как сообщают в ГСЧС Киева, опасную находку пиротехники уничтожили на спецполигоне. С начала года в столице было уничтожено 797 боеприпасов времен Второй мировой.

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Напомним, что недалеко от знаменитого парка "Александрия" возле Белой Церкви в Киевской области пиротехники обнаружили три немецкие авиабомбы. Каждая из бомб весом по 500 кг, они находились под землей. Находку обнаружили во время проведения поисковых работ спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения. Сразу были начаты работы по выкапыванию снарядов из земли. На данный момент одну бомбу уже подняли на поверхность, теперь откапывают еще две.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в Черниговской области обнаружили одиннадцать снарядов времен Второй мировой войны.

Часть боеприпасов обнаружил председатель сельсовета в Лихолетках. Посреди поля он увидел три снаряда 152-го калибра. До приезда спасателей их охраняла полиция. Прибывшие на место саперы нашли вблизи еще восемь боеприпасов. Весь арсенал вывезли в безопасное место и обезвредили.

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