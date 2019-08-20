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В столичном музее нашли опасный снаряд

20 августа, 11:05

Александр Марущак

Опасную в Пирогово находку пиротехники уничтожили на спецполигоне

Фото: Музей "Пирогово"

Фото: Музей "Пирогово"

На территории Национального музея народной архитектуры и быта Пирогово обнаружили 76-миллиметровый снаряд времен Второй мировой войны.

Как сообщают в ГСЧС Киева, опасную находку пиротехники уничтожили на спецполигоне. С начала года в столице было уничтожено 797 боеприпасов времен Второй мировой.

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Напомним, что недалеко от знаменитого парка "Александрия" возле Белой Церкви в Киевской области пиротехники обнаружили три немецкие авиабомбы. Каждая из бомб весом по 500 кг, они находились под землей. Находку обнаружили во время проведения поисковых работ спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения. Сразу были начаты работы по выкапыванию снарядов из земли. На данный момент одну бомбу уже подняли на поверхность, теперь откапывают еще две. 

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Также новости "Сегодня" сообщали, что в Черниговской области обнаружили одиннадцать снарядов времен Второй мировой войны

Часть боеприпасов обнаружил председатель сельсовета в Лихолетках. Посреди поля он увидел три снаряда 152-го калибра. До приезда спасателей их охраняла полиция. Прибывшие на место саперы нашли вблизи еще восемь боеприпасов. Весь арсенал вывезли в безопасное место и обезвредили.

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снаряд пирогово ГСЧС

Источник: Сегодня

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