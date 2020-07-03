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В столичном парке нашли растяжку с гранатой (видео)

3 июля, 15:37

Наталья Руда Наталья Руда

К счастью, граната оказалась небоевая

В Сырецком парке Киева дежурный наряд "Муниципальной стражи" обнаружил гранату.

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"К счастью, оказалось, что граната небоевая. Однако в случае детонирования такой игрушки испуг вам гарантирован. Особенно опасна подобная находка для детей. Чья-то шутка могла обернуться трагедией",говорится в сообщении "Муниципальной стражи" в Facebook.

Стражи порядка напомнили, что при обнаружении подобных находок следует обращаться в полицию на линию 102.

Видео: Муніципальна охорона

Ранее на улице Карла Маркса в Деснянском районе Киева (село Троещина) граната взорвалась в общежитии. Погибли охранник и строитель.

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"Сегодня" также сообщали, что граната взорвалась в самом центре Киева – недалеко от бара на улице Пушкинской. В результате погибли двое мужчин и еще одна женщина получила ранения. Одним из погибших оказался военный Виктор Дегтярев с позывным "Сенсей", который вернулся с войны на Донбассе.

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А еще ранее взрыв прогремел в столичной многоэтажке. Мужчина подорвался на гранате вместе с сожительницей. Подрывник погиб сразу, а женщина от полученных травм скончалась в больнице через несколько часов.

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Киев граната Сырецкий парк

Источник: Сегодня

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