В столичной многоэтажке из-за утечки газа загорелась квартира: подробности

В Киеве во вторник, 7 июля, в квартире жилой девятиэтажки на улице Радужной, 69, произошла утечка газа, возник пожар.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

Сообщение об утечке газа с последующим горением поступило спасателям в 10:53.

"По прибытию на место происшествия было установлено, что пожар возник в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома, но к моменту прибытия спасателей признаков горения не наблюдалось. Не теряя времени, спасатели сразу же приступили к эвакуации людей", – говорится в сообщении.

Во время эвакуации пожарные обнаружили владельца квартиры, где произошло возгорание. Его с незначительными ожогами кисти правой руки передали медикам.

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С верхних этажей здания спасатели эвакуировали восемь человек.

Напомним, что 21 июня в жилой многоэтажке на столичных Позняках произошел взрыв, в результате которого погибли пять человек. Основной версией трагедии полиция называет взрыв газовоздушной смеси.

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