В столичной высотке прогремел взрыв: есть пострадавшие

В жилой высотке на улице Ревуцкого, 4 поздно вечером 27 апреля произошел взрыв в подъезде на 14-ом этаже, пострадали два человека. Об этом сообщается в паблике dtp.kiev.ua в Facebook.

"По прибытии на место обнаружен мужчина, 1990 года рождения, в критическом состоянии без сознания. Местный житель. Жена сообщила что был с ней, когда засыпала. Также ранен его сосед, 1983 года рождения. В очень сильном опьянении, ничего сказать не может. С ними был третий мужчина, 1988 года рождения, тоже сосед, он не получил травм, также пьян. Предварительно, парни изучали гранату", - говорится в сообщении.

Подробности уточняются.

Ранее на улице Карла Маркса в Деснянском районе Киева (село Троещина) граната взорвалась в общежитии. Погибли охранник и строитель.

"Сегодня" также сообщали, что граната взорвалась в самом центре Киева – недалеко от бара на улице Пушкинской. В результате погибли двое мужчин и еще одна женщина получила ранения. Одним из погибших оказался военный Виктор Дегтярев с позывным "Сенсей", который вернулся с войны на Донбассе.

А еще ранее взрыв прогремел в столичной многоэтажке. Мужчина подорвался на гранате вместе с сожительницей. Подрывник погиб сразу, а женщина от полученных травм скончалась в больнице через несколько часов.

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