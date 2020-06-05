В столичных парках вандалы снова крадут цветы и уродуют клумбы (фото)

В столице продолжают орудовать вандалы, ворующие с клумб в парках и скверах растения. Об этом сообщают коммунальные предприятия по содержанию зеленых насаждений в разных районах города.

Так, неизвестные выкопали спиреи и пузыреплодник в сквере Голосеевского района.

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Также пострадал сквер на Воздухофлотском проспекте, 41 в Соломенском районе. Там неизвестные украли 20 кустов роз.

"Материалы по факту похищения растений передано в Соломенское управление полиции для дальнейших оперативно-розыскных действий", - говорится в сообщении КП СЗН в районе.

Фото: КП СЗН в Соломенском районе

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Вандалы и воры наделали беды в скверах и Деснянского района.

"У каждого свое видение "прекрасного". Даже сложно представить, что кому-то могут быть угодны разрушенные скверы, обшарпанные клумбы и изуродованные зеленые зоны. Однако, есть вот такие реалии. По факту кражи открыто уголовное производство. Надеемся, что воры понесут ответственность за свои поступки", – сообщили в КП СЗН в Деснянском районе.

Тем временем в парке Партизанской славы группа неизвестных предпринимателей захватила часть природно-заповедного фонда под якобы размещения летней площадки, для которой понадобилось асфальтировать территорию и уничтожать газоны.

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"Киевзеленстрой" совместно с КП СЗН Дарницкого района вызвали полицию, Государственную экологическую инспекцию, городское благоустройство. Мы подали заявление о совершении преступления. Специалисты Госэкоинспекции зафиксировали нанесенный ущерб, номера автомобилей строителей переданы в полицию для розыска и привлечения к уголовной ответственности виновных лиц. Незаконные работы прекращены", - уточнил и.о. генерального директора КО "Киевзеленстрой" Алексей Король.

Ранее сообщалось, что в столичном фитнес-парке на озере Лебединое вандалы испортили несколько объектов.

Новости "Сегодня" писали, что неизвестные испортили одну из белоснежных скульптур на Аллее муз, расположенную неподалеку парка "Наталка" и гольф-клуба на Оболонской набережной.

Также в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.

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