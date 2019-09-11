В страшном пожаре под Киевом погиб мужчина

В Киеве-Святошинском районе произошел смертельный пожар.Там, в селе Неграши вспыхнуд дом на улице Тихой. Спасателей на место происшествия вызвали 10 сентября в 12:24, сообщили в ГСЧС Киевской области.

По прибытию спасатели установили, что огнем охвачен частный жилой дом площадью 80 кв.м. и пламя распространилось на соседнее здание площадью 32 кв.м.

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В 13:24 пожар был локализован, в 14:10 – ликвидирован. К тушению огня привлекали 2 единицы техники и 8 человек личного состава. Во время тушения было обнаружено тело мужского пола. Причина возникновения пожара на данный момент устанавливается.

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Напомним, в Киеве за последние сутки спасатели ликвидировали 13 возгораний травяного настила, торфа, деревьев и мусора.

Накануне сообщалось, что киевляне жалуются на жуткий запах гари и задымленность в разных районах. Такие сообщения поступали от жителей Березняков, Отрадного, Святошино, Позняков и других массивов.

Кроме того, в Вышгородском районе возле села Новые Петровцы огонь уничтожил травяной настил на площади 4,8 га. А в селе Триполье Обуховского района на территории стихийной несанкционированной свалки возник пожар на площади около 1 га.

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