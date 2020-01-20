Нападает в темноте: в Сырецком парке завелся маньяк

На нападения неизвестного мужчины уже поступило несколько жалоб

Фото: wikimapia.org

В Сырецком парке в Киеве неизвестный мужчина нападает на прохожих в темное время суток, сообщили в пресс-службе парка. Инциденты происходили возле моста-виадука, по которому ездят поезда детской железной дороги.

В парке призывают людей быть бдительными и в случае нападений вызывать муниципальную охрану, которая дежурит в этой зеленой зоне (круглосуточный номер – 063-024-66-57), или вызвать полицию по номеру 102.

На данный момент руководство парка прорабатывает вопрос о возможности установки дополнительного видеонаблюдения на мосту. Тем временем, киевляне также просят установить там дополнительные фонари, поскольку на мосту практически нет освещения.

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