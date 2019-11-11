В торговом центре под Майданом обвалилась часть потолка – все подробности ЧП

Спасатели рассказали, где произошло разрушения и какие у него последствия

Фото: knin.com.ua

Реклама

В подземном торговом центре на Майдане Незалежности произошло ЧП – обвалилась часть потолка. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщили несколько пабликов в социальных сетях.

Многие горожане перепугались, что в подземном ТЦ произошли глобальные разрушения. Сайт "Сегодня" разобрался, что произошло в торговом центре под Майданом, который посещают тысячи посетителей.

На видео, которое опубликовали в социальных сетях видны части отделочных материалов, которые валяются на полу, а в потолке зияет дыра. "Слава Богу, что это не упало кому-то из посетителей на голову", – написали под видео.

"ЧП в подземном торговом центре на Майдане Незалежности произошло еще вчера. Упало несколько десятков сантиметров отделочных материалов с потолка. Ничего серьезного не произошло", – успокоил нас Роман Ткачук, начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА.

Возможно, часть отделки отвалилась из-за проникшей во внутрь влаге, после дождей.

Ранее в здании главного управления полиции Одесской области произошел обвал потолка. В результате инцидента пострадали двое сотрудников уголовного розыска.

Кроме того, в начале августа произошел обвал конструкций пешеходного моста, соединяющего правый берег Киева с Трухановым островом. Отметим, что в последнее время столичные мосты попадают в сводки регулярно. В конце июня от путепровода у метро "Осокорки" отвалился и рухнул на авто кусок бетона. Вызывает опасение состояние моста Патона. В КГГА проблемы не отрицают.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама