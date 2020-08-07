В Украину не пустили российскую певицу Глюкозу и запретили ей въезд (видео)

Российскую певицу Глюкозу (Наталью Чистякову-Ионову) не пустили в Украину из-за незаконного посещения аннексированного Крыма. Артистку не пропустили на территорию страны в аэропорту "Борисполь", когда она прилетела из Минском пассажирским рейсом.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

"При оформлении пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" выяснили, что она нарушала украинское законодательство, посещав оккупированный ее страной Крымский полуостров. Сама гражданка оказалась русской певицей, которая выступает под псевдонимом "Глюкоза" и в Крым неоднократно ездила на концерты и вечеринки. В ходе общения иностранка постоянно путалась в своих ответах, в частности, в начале отметила, что в Крыму последний раз была только в 2013 году", - говорится в сообщении.

Пограничники уточнили, что Глюкоза планировала посетить Украину в личных целях. Ей запретили въезд в Украину на три года. С соответствующим штампом в документе она вылетела обратным рейсом в Беларусь.

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Ранее известному российскому продюсеру и певцу Максиму Фадееву запретили въезд в Украину. Согласно решению Службы безопасности Украины, артист не сможет пересечь границу нашей страны на протяжении трех лет.

Также в Украине разгорелся скандал из-за российской блогерши и экс-журналистки пропагандистского телеканала "Россия" Александры Митрошиной. Подробности смотрите в сюжете:

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