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В Вышгороде водитель на "зебре" сбил женщину с двумя детьми

3 июня, 20:40

Сложные травмы получила женщина, ранена и младшая из девочек

Фото: Pixabay

В Вышгороде на пешеходном переходе водитель Kia Cerato сбил женщину с двумя детьми. ДТП произошло на улице Шолуденко. Под колеса попала женщина с двумя детьми.

Как сообщили очевидцы, это сотрудница Вышгородской больницы, а вместе с ней были ее внучки – 8 и 4 лет.

Сложные травмы получила женщина, ранена и младшая из девочек.

Очевидцы вызвали скорую, которая прибыла на место через 7 минут. Водитель пока тоже находится на месте ДТП.

Как сообщили в полиции Киевской области, правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.

Напомним, в Борисполе на улице Шевченко патрульные полицейские наехали на школьника, который переходил дорогу на пешеходном переходе. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

На видео видно, как мальчик пытается проехать переход на самокате, однако на него наезжает машина патрульных, после чего он падает на асфальт. При этом на проезжей части отсутствует соответствующая разметка.

Напомним, что не так давно в столице представитель общественной организации "Международный антикоррупционный комиссариат" сбил ребенка. Также недавно в Киеве водитель сбил на тротуаре мужчину и маленькую девочку.


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Тег ДТП, водитель, пешеходный переход, зебра, наезд

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УНН

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