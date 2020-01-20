В здании ЦИК найден мертвым сотрудник УГО: детали трагедии

Военнослужащий выстрелил себе в голову из табельного оружия

Фото: rostec.ru

Следователи Государственного бюро расследований начали расследование по факту возможного самоубийства совершенного работником Управления государственной охраны Украины в помещении Центральной избирательной комиссии в понедельник, 20 января. Об этом сообщает пресс-служба ГБР в Facebook.

По словам правоохранителей, около 18:20 работник УГО выстрелил себе в голову из табельного оружия, а именно пистолета Макарова. От полученного ранения военнослужащий погиб на месте.

"Продолжаются первоочередные следственные действия. Производство открыто по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Также информацию подтвердили и в Управления государственной охраны Украины, разместив соответствующее сообщение на официальной страничке в Facebook.

Напомним, следователи Государственного бюро расследований (ГБР) расследуют обстоятельства гибели военнослужащего-контрактника оперативного командования "Север".

Кроме этого, в Одесской области задержан военнослужащий, который застрелил сослуживца. Полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, подозреваемого задержали. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

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