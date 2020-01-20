В здании ЦИК в Киеве обнаружили застреленным парня: что известно

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В здании Центральной избирательной комисии (ЦИК) на Печерске в Киеве нашли застреленным молодого человека. Об этом сообщает "Информатор".

По словам журналистов, предварительно полтора часа назад нашли труп парня. На данный момент неизвестно, было ли это убийство или суицид. Личность погибшего установлена правохранителями, но кем он был пока не сообщается.

На месте работают сотрудники полиции.

В правохранительных органах информацию о трупе в здании ЦИК пока не комментировали.

Позже начальник Управления государственной охраны Сергей Рудь сообщил о том, что в здании ЦИК застрелился военнослужащий, который был сотрудником УГО.

"Проводятся следственные действия, вам все расскажут позже", – сказал он.

Ранее в подвале жилого дома на Лесном проспекте обнаружили тело мужчины. Страшную находку выявил дворник, которому жильцы сказали про открытые двери в подвал. На место ЧП выезжала следственно-оперативная группа.

Напомним, страшную находку в январе обнаружили в Киеве в квартире, которая сдавалась посуточно в аренду: в шкафу лежали трупы двух девушек. Ими, как показало следствие, оказались 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко. Подозреваемые в страшном убийстве задержаны, пока их отправили за решетку на два месяца.

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