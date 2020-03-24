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В жилом доме Киева произошел пожар со взрывом

24 марта, 14:56

Александр Марущак

Горела квартира в 14-этажке на Троещине

На столичной Троещине произошел пожар в жилом доме с последующим мощным взрывом. Как рассказали сайту "Сегодня" в ГСЧС Киева, пожар произошел в Деснянском районе на проспекте Маяковского, 44/10.

"В четырнадцатиэтажном жилом доме на проспекте Маяковского произошел пожар в квартире на первом этаже. Вследствие пожара на балконе произошел взрыв неизвестного вещества. В этом доме нет газоснабжения. На данный момент пожар локализован. На безопасное расстояние отвели одного человека", – сообщили сайту "Сегодня" в ГСЧС Киева.

После завершения тушения огня причины возгорания и взрыва будут выяснять правоохранительные органы.

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Ранее сообщалось, что на улице Изюмской в Голосеевском районе Киева в среду, 18 марта, произошел крупный пожар. Столб из черного дыма был виден на несколько километров в центре города. Горели два гаража, площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В гаражах было много всяких промасленных вещей, которые загорелись – от этого образовалось много дыма. В результате ЧП никто не пострадал.

Напомним, не так давно в Киеве вспыхнул масштабный пожар в промзоне возле метро "Лесная".

Также сообщалось о масштабном пожаре на Старой Дарнице в Днепровском районе столицы, который уничтожил дом с автомобилями. Около полуночи пламя полностью охватило двухэтажное здание. Большой огонь вырывался с крыши дома.

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Видео: kiev.informator.ua

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Киев взрыв пожары

Источник: Сегодня

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