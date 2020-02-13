В жилом доме под Киевом нашли тротил: более 200 жильцов срочно эвакуировали

В Белой Церкви полиция проводит эвакуацию жителей дома из-за пакета с тротилом, который нашли в подвале, сообщает ГУ НП Киевской области.

Опасную находку обнаружили в подвале новоселы 5-этажного дома. По предварительным данным, взрывчатка принадлежала покойному местному жителю. Чтобы обезопасить людей от возможных трагических последствий, полиция провела эвакуацию почти двухсот человек жителей 70 квартир многоквартирного дома.

На месте происшествия работают полицейские и спасатели. Работники аварийной службы газа отключили газоснабжение. Специалисты-взрывотехники проводят мероприятия по изъятию из подвального помещения тротила.

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Ранее в конце января в Одессе на остановке в районе 6-й станции Большого Фонтана обнаружили взрывоопасный предмет. Там прямо на скамейке лежали две тротиловые шашки старого образца. Об опасной находке в полицию сообщили горожане.

А в 2018 году на станции метро "Житомирская" сотрудники полиции задержали киевлянина, 1990 года рождения, который ехал в центр города с тротиловой шашкой весом около 100 граммов. Взрывчатки было достаточно, чтобы уничтожить вагон метро.

Тем временем, в Бельгии придумали новый способ тренировки собак, которые ищут взрывчатку. Подробности смотрите в сюжете "Сегодня":

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