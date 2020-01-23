В Житомирской области 27-летний киевлянин на Jaguar устроил смертельное ДТП

В селе Каменец Житомирской области на 230 км автодороги Киев – Ковель поздно вечером 22 января 27-летний киевлянин за рулем Jaguar врезался в отбойник. В результате аварии погиб пассажир авто. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

По данным полиции, водитель авто не справился с управлением.

"В результате ДТП телесные повреждения получил пассажир автомобиля, 32-летний житель Киева. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, мужчина погиб на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Ранее в Киеве на стоянки возле супермаркета на Левобережке девушка за рулем Porsche Cayenne разбила шесть автомобилей.

Новости "Сегодня" сообщали, что в Киевской области 17 января на 40 км автодороги Киев – Ковель произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В частности, 36-летняя женщина на легковушке врезалась в три припаркованных авто.

Также сообщалось, что в селе Здвижевка Бородянского района в Киевской области в ДТП погибли четыре человека, среди которых были двое детей.

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