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В "Жулянах" во время посадки произошел инцидент с самолетом Belavia

13 июля, 11:57

На борту самолета находилось 144 человека

В "Жулянах" авиалайнер выкатился с взлетно-посадочной полосы
В "Жулянах" авиалайнер выкатился с взлетно-посадочной полосы. Фото: Facebook

В аэропорту "Киев" (Жуляны) авиалайнер Boeing 737-300 после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

"12 июля 2019 года в 23:40 воздушное судно Boeing 737-300 с бортовым номером EW 336PA, рейс В2 847, авиакомпании Belavia Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Минск-Киев, при посадке на взлетно-посадочную полосу выкатилось за пределы ВПП", – отметили в аэропорту.

При этом в пресс-службе заверили, что ни один из 139 пассажиров и пяти членов экипажа, находившихся на борту, в результате инцидента не пострадал.

"Всех пассажиров эвакуировали с посадочной полосы и доставили в Терминал "А". В настоящее время осуществляются мероприятия по эвакуации самолета. Аэропорт прилагает максимальные усилия для возобновления работы в ближайшее время", – резюмировали в "Жулянах".

Напомним, в прошлом году аэропорт "Киев" им. Сикорского стал аэропортом года в Украине по версии Ассоциации аэропортов Украины. Второй по величине столичный аэропорт стал победителем в номинации "Более 300 тысяч обслуженных пассажиров за год".

Также сообщалось, что не так давно аэропорт расширил терминал А. Новую часть открыли 23 мая. Теперь площадь терминала больше на 9500 кв. м и составляет 23 700 кв. м. Пространство аэропорта пришлось расширять из-за больших нагрузок в пиковые часы. На первом этаже нового крыла терминала добавили 18 стоек регистрации и 9 пунктов наблюдения за авиабезопастностью. На втором -18 стоек погранконтроля. А на привокзальной площади построили паркинг на 135 мест.


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Тег аэропорт, самолет, Жуляны, авиалайнер

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