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В зоне ЧАЭС нашли пропавшего без вести солдата-контрактника

18 сентября, 15:58

Наталья Мамчур

Мужчину разыскивали с 5 сентября

Фото: ГУ Нацполиции Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции Киевской области

Необычный случай произошел в Киевской области. Как сообщают в полиции, в зоне ЧАЭС во время патрулирования был задержан 30-летний мужчина, который незаконно туда проник. Оказалось, что это – солдат-контрактник, который находился в розыске как пропавший без вести.

"Искали его с 5 сентября. Об обнаружении военнослужащего сообщили командиру воинской части, где мужчина проходил службу", – сообщили в Главном управлении Национальной полиции Киевской области.

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Напомним, несколько дней назад в зоне ЧАЭС были задержаны еще трое любителей экстрима, которые проникли туда с целью туризма. На нарушителей составили админпротоколы.

Ранее сообщалось, что в зоне ЧАЭС полыхают масштабные пожары. Полиция установила возможную подозреваемую в поджоге Чернобыльской зоны. Как уточнили правоохранители, женщина подожгла траву с целью отомстить бывшим работодателям, которые якобы не выплатили ей деньги. Пожар быстро перекинулся на лес, а после перешел на Чернобыльскую зону.

Смотрите в сюжете, как спасатели тушат пожары в Чернобыльской зоне:

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солдат сталкер ЧАЭС

Источник: Сегодня

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