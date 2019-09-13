В зоне ЧАЭС пожарные спасают уникальный памятник

Фото: Государство Чернобыль

Пожарные Чернобыльской зоны отчуждения призывают присоединиться к сбору средств на восстановление памятника "Тем, кто спас мир". Этот монумент появился через 10 лет после Чернобыльской трагедии, сообщает ЦОТИЗ.

Идея создания памятника родилась в мае 1995 года. В сентябре был утвержден рабочий проект, согласно которому и сооружен монумент: геральдическая часть и две скульптурные композиции, которые располагаются с правой и левой сторон на площадках. На правой – скульптуры пожарных. На левой – фигуры химика-дозиметриста, потерпевшего, врача, спешащего на помощь, и работника ЧАЭС, который перекрывает задвижку канала с теплоносителем в реактор.

Место для расположения памятника определили в непосредственной близости от территории отряда пожарных – слева от ворот и КПП.

26 апреля 1996 года состоялось торжественное открытие памятника "Тем, кто спас мир". Как рассказывает создатель проекта Иван Симонов, в тот момент никто не ожидал, что монумент станет центральным объектом, где впоследствии будут возлагать цветы президенты и поминать погибших. В течение двух десятков лет, в годовщину трагедии, весь личный состав выстраивался у памятника, звучала сирена, люди несли цветы. Это особое, сакральное место для тех, чьи родные погибли во время ликвидации.

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Памятник стал одним из символов города Чернобыль. Но сейчас он – под угрозой исчезновения. Благодаря "народному" происхождению, монумент не находится ни на чьем балансе. Поэтому бюджетных средств для его содержания, обновления и ремонта не предусмотрено.

Сейчас спасатели-пожарные Чернобыля, чьи коллеги положили свою жизнь, спасая мир, в кооперации с организациями, работающими в зоне отчуждения, просят поддержать реставрацию памятника. На собранные средства планируется сделать реставрационные и ремонтные работы, и при наличии дополнительных средств – смонтировать освещение.

Реквизиты для помощи в реставрации памятника, можно найти на сайте ГП ЦОТИЗ.

Работы планируется выполнить в этом году, чтобы памятник "Тем, кто спас мир", не только пережил зиму, но и был обновлен до следующей годовщины Чернобыльской трагедии и существовал еще много лет. После завершения восстановительных работ, памятник будет принято на баланс музея "Звезда Полынь", расположенного в городе Чернобыль.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Зоне отчуждения ЧАЭС установлен новый рекорд посещаемости: 74 671 посетитель за 8 месяцев. Только за август 2019-го Чернобыльскую зону посетили 14 416 человек. С начала года этот показатель увеличился в пять раз: еще в январе-феврале зону посещали менее 3 тысяч человек, а начиная с марта количество туристов стало стремительно расти.

Напомним, все поездки в зону отчуждения должны осуществляться с соблюдением требований Закона Украины "О правовом режиме территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы" и "Правил радиационной безопасности при проведении работ в зоне отчуждения и зоне безусловного (обязательного) отселения".

Сейчас в Украине внедряют правительственный план работ по увеличению туристического потенциала Чернобыльской зоны. Создание такого плана было реакцией Кабмина на указ президента Зеленского, которым тот 10 июля обязал чиновников превратить город-призрак Припять в туристическую "конфетку".

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