Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,04
26,45

В зоне ЧАЭС задержали сталкеров, устроивших под Чернобылем свидание

29 ноября, 16:04

Полиция поймала киевлянина и американку, которой в итоге сократили срок пребывания в Украине

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В Чернобыльской зоне отчуждения полиция и пограничники во время патрулирования близ отселенного села Мартыновичи обнаружила двух нарушителей – 27-летнюю американку из Лос-Анджелеса и 31-летнего киевлянина. Они сталкерами проникли в зону для необычного свидания. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

"Как оказалось, парень ранее официально работал гидом на одном из предприятий зоны отчуждения, где и познакомился с американской девушкой. Чуть позже парень предложил провести очередное свидание довольно необычным способом и прогуляться по зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, ведь он хорошо ориентируется на этой территории и девушка согласилась", – говорится в сообщении.

Реклама

В отношении пойманных сталкеров составили админпротоколы по ст. 46-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" Кодекса Украины об административных правонарушениях. Им грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. При этом американке сократили срок пребывания в Украине.

В тренде
Новый год-2020 в Киеве: как монтируют главную елку страны (фото)

Напомним, границы тридцатикилометровой зоны отчуждения вокруг ЧАЭС никак не изменились, уровень загрязнения комплексно не оценивали, поэтому пределы зоны не пересматривались, а потому земли никак не используются.

Между тем, ажиотаж на чернобыльские туры продолжается. С начала года зону отчуждения посетило более ста тысяч туристов. Цифра рекордная – в прошлом году посетителей было на треть меньше. И это только официальные данные. Потому что есть еще сталкеры которые предлагают туры по заброшенным чернобыльским зданиям.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

ЧАЭС киевская область зона отчуждения сталкеры

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве таксист без детского автокресла отказался везти ребенка: пассажиры устроили скандал (видео)
В Киеве таксист без детского автокресла отказался везти ребенка: пассажиры устроили скандал (видео)Происшествия
Новый антирекорд: неизвестный
Новый антирекорд: неизвестный "пролетел" по Киеву со скоростью 288 километров в часПроисшествия
Обыск у Маруси Зверобой: стали известны новые подробности
Обыск у Маруси Зверобой: стали известны новые подробностиУкраина
В Киеве остановились троллейбусы: люди вынуждены идти пешком (видео)
В Киеве остановились троллейбусы: люди вынуждены идти пешком (видео)Происшествия
Из
Из "Борисполя" несколько часов не могут улететь пассажиры: в аэропорту – скандал (видео)Происшествия
В Киеве водитель выстрелил в лицо пешеходу, который переходил дорогу
В Киеве водитель выстрелил в лицо пешеходу, который переходил дорогуПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...