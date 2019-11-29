В зоне ЧАЭС задержали сталкеров, устроивших под Чернобылем свидание

Полиция поймала киевлянина и американку, которой в итоге сократили срок пребывания в Украине

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В Чернобыльской зоне отчуждения полиция и пограничники во время патрулирования близ отселенного села Мартыновичи обнаружила двух нарушителей – 27-летнюю американку из Лос-Анджелеса и 31-летнего киевлянина. Они сталкерами проникли в зону для необычного свидания. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

"Как оказалось, парень ранее официально работал гидом на одном из предприятий зоны отчуждения, где и познакомился с американской девушкой. Чуть позже парень предложил провести очередное свидание довольно необычным способом и прогуляться по зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, ведь он хорошо ориентируется на этой территории и девушка согласилась", – говорится в сообщении.

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В отношении пойманных сталкеров составили админпротоколы по ст. 46-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" Кодекса Украины об административных правонарушениях. Им грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. При этом американке сократили срок пребывания в Украине.

Напомним, границы тридцатикилометровой зоны отчуждения вокруг ЧАЭС никак не изменились, уровень загрязнения комплексно не оценивали, поэтому пределы зоны не пересматривались, а потому земли никак не используются.

Между тем, ажиотаж на чернобыльские туры продолжается. С начала года зону отчуждения посетило более ста тысяч туристов. Цифра рекордная – в прошлом году посетителей было на треть меньше. И это только официальные данные. Потому что есть еще сталкеры которые предлагают туры по заброшенным чернобыльским зданиям.

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