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В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали "байксталкеров"

14 октября, 15:35

Пятеро мотоциклистов пытались доехать в Чернобыль в объезд полицейских постов

Пятерых байкеров задержали на дороге в направлении ЧАЭС

Пятерых байкеров задержали на дороге в направлении ЧАЭС / Фото: Нацполиция

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали пятерых мужчин, которые на своих мотоциклах незаконно проникли на запретную территорию.

Как сообщили в пресс-службе управления Нацполиции Киевской области, туристов-экстремалов искали на земле и с воздуха с помощью квадрокоптера.

По данным полиции, в зону отчуждения байкеры проникли лесом, незаконно объехав главный пропускной пункт "Дитятки", однако, благодаря оперативной работе полиции, "байкотуристов" задержали, перекрыв им дорогу.

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"Транспортные средства были изъяты, на них будет наложен арест. Сейчас мотоциклы находятся на штрафплощадке. Относительно "байкосталкеров" составлены админпротоколы по статье "нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, потерпевших от радиоактивного загрязнения", – говорится в сообщении.

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Фото: moygrad

Ранее правительство обрисовало план работ по увеличению туристического потенциала Чернобыльской зоны. Таким образом Кабмин отреагировал на указ Президента Зеленского, которым тот 10 июля обязал чиновников превратить город-призрак Припять в туристическую "конфетку".

Как сообщали "Сегодня", 10 июля новый саркофаг на ЧАЭС пущен в эксплуатацию и передается в управление Украине. Международное сообщество собрало 1,5 млрд евро на реализацию проекта. Конфайнмент прослужит минимум 100 лет. На мероприятии присутствовал и президент Украины.

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Источник: Сегодня

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