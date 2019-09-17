Валерия Гонтарева прокомментировала поджог своего дома

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Ночью 17 сентября дотла сгорел дом экс-главы Нацбанка в селе Гореничи, под Киевом. Сама Валерия Гонтарева заявила, что это был поджог. Она убеждена: к нему причастны ее противники.

Журналисты "Сегодня" побывала на пепелище. Дом семьи экс-главы Нацбанка ночью сгорел почти дотла. Уцелели разве что металлические часы на стене и сейф. Пламя уничтожило более 300 квадратных метров менее чем за полчаса, рассказывают строители, которые работают неподалеку.

"Когда вообще все произошло?", – спрашивают "Сегодня" у строителей. "Где-то в три часа ночи", – отвечают те.

Спасти удалось лишь две машины. Водитель успел выгнать их из гаража. Говорит: пожар начался, потому что кто-то бросил воспламеняющиеся вещества.

"Сейчас нельзя разглашать. Пока полиция проводит следственные действия. – Но сам факт был, что бутылку бросали? Какую? - Не бутылку, но бросали. – То есть какую-то зажигательную смесь? - Да, что-то бросали. Потому горел очень быстро", – отвечает водитель.

Постороннего человека на территории сняли и камеры наблюдения, но с видео пока работают следователи.

"На камеры зафиксировано, полиция вам расскажет", – рассказал охранник.

На видео попала один человек в маске. Но людей было несколько, предположил охранник уже не на телекамеру.

На территорию злоумышленники попали вот с этого соседнего участка. Потому что он наименее защищен. Здесь установлено мало камер видеонаблюдения, объяснили охранники.

"Сказали криминалисты, что через этот забор запрыгивали и выпрыгивали", – говорит строитель Дмитрий Кряквин.

Именно у забора этого дома следователи нашли зажигательную свето-шумовую ракету. В полиции рассказали, что обнаружили еще несколько вещественных доказательств. Каких именно – пока не называют. Говорят: их исследуют криминалисты.

"Взяли образцы для того, чтобы выяснить, откуда началось пламя. Затем будут делать соответствующие экспертизы для того, чтобы исследовать – есть ли там какие-то легковоспламеняющиеся материалы. Или, возможно, то, от чего случился этот пожар. Предварительно мы говорим о том, что было какое-то проникновение сюда", – рассказал руководитель пресс-службы полиции Киевской области Николай Жукович.

Сейчас уже открыли уголовное производство по статье – умышленное повреждение имущества. Поджигателям грозит до 10 лет лишения свободы. Срок наказания будет зависеть от объема убытков.

"Дом был сделан по очень высоким стандартам. Здесь не было батарей. Он был с отоплением воздухом. Четыре спальни, если я не ошибаюсь", – рассказал сосед Денис Иванеско.

Команда "Сегодня" связалась с владелицей дома. Валерия Гонтарева сейчас находится на лечении в лондонском госпитале после наезда авто. Экс-руководитель Нацбанка говорит: раньше считала, что это была случайность, но теперь передумала.

"Это, скажем был первый звоночек. Но когда пошла череда этих событий, мне сложно это все не связать между собой", – рассказала екс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

Цепочка событий, о которой говорит Гонтарева – это, мол, и недавнее сожжение машины ее невестки, полной тезки – Валерии Гонтаревой, и обыски в квартире, по ее словам, – по надуманному поводу. А теперь – и пожар в доме.

"Я связываю это с темы угрозами, которые я получала в последнее время. Я получала угрозы в публичной плоскости. Все угрозы, вы можете смотреть интервью Коломойского, интервью или там, в Facebook", – говорит Валерия Гонтарева.

"У Коломойского этот банк изъяла Гонтарева. Она не прилетает, ничего страшного, мы ее привезем, если надо. В частном порядке", – говорил Игорь Коломойский в "Интервью "обо всем", часть 1, на канале "BIHUS info".

"Это не просто политическое преследование. Это началось физическое уничтожение. Эти люди так действуют. Это возврат к 90-м. Посмотрите, как горел мой дом, посмотрите, как горели мои вещи, мои фотографии. Нет слов, понимаете?" – говорит Валерия Гонтарева.

Как сообщали новости "Сегодня", Гонтарева возглавляла НБУ с 19 июня 2014 года по 15 марта 2018-го. После увольнения с должности она переехала в Лондон. В апреле 2019 года Генеральная прокуратура Украины вызвала ее для вручения уведомлений о подозрении и допросе в рамках уголовного производства относительно бизнесмена Сергея Курченко.

В начале сентября стало известно, что суд разрешил принудительно доставить Гонтареву в Госбюро расследований. ГБР поручает оперативным подразделениям других правоохранительных органов реализовать решение суда и принять меры для принудительного привода экс-главы НБУ.

В конце августа в Лондоне Гонтареву сбил автомобиль на пешеходном переходе. Позже Гонтарева показала видео из лондонской больницы и рассказала, в каком состоянии сейчас находится.

Также на днях в Киеве сожгли автомобиль сына Гонтаревой. Подробнее смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Поджог дома Гонтаревой

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