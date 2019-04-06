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Вандализм в Киеве: из парка украли сотни кустов и деревьев

Сегодня, 13:30

Киевляне в соцсетях негодуют из-за поступка вандалов

Вандализм в Киеве: из парка украли сотни кустов и деревьев Происшествия Киевляне в соцсетях негодуют из-за поступка вандалов

В Деснянском районе Киева произошло необычное ограбление – вандалы выкопали сотни кустов и деревьев в парке проспекте Маяковского, где установлен памятник Воину-освободителю.

Как сообщили в пресс-службе Коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Деснянского района столицы, полиция уже открыла уголовное производство.

"Еще несколько дней назад на этой территории было немало пышных зеленых насаждений. Сейчас жителей района встречают вот такие пустые, убогие кусочки земли. "Поблагодарим" за это нелюдей, которые по-варварски лишили деснянцев возможности отдыхать в живописном сквере", — говорится в сообщении.

Также были перечислены растения, которые стали "добычей" грабителей-варваров: 261 куст можжевельника, 38 деревьев горной сосны, 14 кустов барбариса, 12 тисовых деревьев, три куста розы и одна туя.

Киевляне в социальных сетях уже выразили свое отношение к этому происшествию и вандалам, которые его учинили.

Напомним, недавно на Лесном кладбище в Киеве вандалы устроили настоящий погром – они разбили надгробия, было повреждено немало могил.


Ранее в скоростном трамвае вандалы разбили стекло в вагоне нового трамвая PESA на Борщаговской линии.

Также мы сообщали о том, что в Одессе полиция задержала на кладбище шесть человек, которые устроили стрельбу по могилам и крали цветы.


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Тег Киев, грабители, вандалы, парк, воры, вандализм, соцсети, социальные сети

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