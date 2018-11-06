Вандализм в Киеве: воры украли скульптуру бронзового слоника

Сегодня, 11:16

Место, где установили мини-памятник, было без камер

Вандализм в Киеве: воры украли скульптуру бронзового слоника

Вандалы украли бронзовую девятую мини-скульптуру "Киевского слоника", которая была установлена на обзорной площадке возле арки Дружбы народов. В советские времена там находился замечательный фонтан со скульптурой слона.

Слоненок – это копия фонтана, созданного архитектором Михаилом Фроловым в 30-х годах ХХ века. Мини-скульптуру спилили, а поблизости не было камер видеонаблюдения. По словам автора проекта "Шукай" Юлии Бевзенко, уже принято решение о восстановлении слоника.

"Мы демонтировали основание скульптуры и памятную табличку. Скорее всего, новая скульптура "Киевский слоник" будет стоять в другом месте, под камерами, как и большинство мини-скульптур", – сообщила Бевзенко.

Сейчас организаторы ищут новую локацию, где можно было бы установить памятник. Рассматриваются варианты: Почтовая площадь, здание филармонии, цирка или зоопарка.

Напомним, ранее мы сообщали, что 20 октября возле метро "Льва Толстого" в столице появился поющий граммофон. Новая скульптура с секретом и поет гимн Киева. Граммофон установили на фасаде дома на улице Рогнединской, 2.
Киев, кража, скульптуры, фонтан, скульптура, арка дружбы народов, слоненок, слоник, Юлия Бевзенко
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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