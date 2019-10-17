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Вандалы разбили очередную остановку в Киеве

17 октября, 10:02

На улице Кирилловской разгромили стеклянные вставки на остановке

/ Фото: Киев Оперативный

После разгрома новой остановки на Новобеличах столичные вандалы разбили еще одну остановку общественного транспорта. В этот раз разгромлена "Улица Кирилловская".

Соответствующие фото опубликованы в паблике "Киев Оперативны". На снимках видно, что боковые стеклянные вставки на остановке полностью разбиты, а тротуар усеян осколками, рядом с которыми вынуждены стоять люди в ожидании транспорта.

/ Фото: Киев Оперативный

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Как сообщалось ранее, неизвестные в балаклавах разгромили вагон пригородной электрички Киев – Фастов. Вандалы в электричке разбили окна, битое стекло было рассыпано по всему полу. Также были вырваны части сидений. Многие пользователи соцсетей были возмущены произошедшим. Многие призывали правоохранителей разыскать вандалов и заставить заплатить ущерб.

Ранее мы сообщали, что неизвестные испортили одну из белоснежных скульптур на Аллее муз, расположенную неподалеку парка "Наталка" и гольф-клуба на Оболонской набережной. Скульптуру музы, которая держит венок, щедро облили разноцветными красками – черной, ярко красной, зеленой.

Напомним, что на Русановке в Киеве изуродовали скульптуру "Бабушки с кравчучкой". Бабушке "сняли" смешную шапку и практически полностью раскурочили голову.

Также в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.

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Киев остановка вандализм

Источник: Сегодня

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