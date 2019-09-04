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Вандалы разукрасили скульптуру киевского Самсона в розовый цвет

4 сентября, 11:31

Фонтан со скульптурой приобрел пурпурный оттенок

Фото: Ihor Kukurika

Фото: Ihor Kukurika

Скульптура "Самсона, раздирающего пасть льва", которая находится на Контрактовой площади в центре Киева, стала розового цвета.

Об этом киевляне сообщают на своих страницах в социальных сетях, публикуя фотографии проделок вандалов.

Отметим, что это уже не первый подобный случай. Ранее Самсона покрасили в золотистый цвет. Статуе также отбивали нос.

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Напомним, фонтан Самсон — один из старейших фонтанов Киева. Первая статуя Самсона, раздирающего пасть льву, появилась на этом месте в 1749 году. Ее создали по проекту архитектора Ивана Григоровича-Барского.

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Ранее новости "Сегодня" писали, что "Киевзеленстрой" намеревался отремонтировать "Самсон" за 2,4 млн грн. Вокруг этой цифры в столице разгорелся в прошлом году скандал.

Также сообщалось, что неизвестные испортили одну из белоснежных скульптур на Аллее муз, расположенную неподалеку парка "Наталка" и гольф-клуба на Оболонской набережной. Скульптуру музы, которая держит венок, щедро облили разноцветными красками – черной, ярко красной, зеленой. Также на Русановке в Киеве изуродовали скульптуру "Бабушки с кравчучкой". Бабушке "сняли" смешную шапку и практически полностью раскурочили голову.

Также в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.

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Киев вандализм Самсон

Источник: Сегодня

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