Вандалы в Киеве: изуродованную "Бабушку с кравчучкой" уже нельзя восстановить

По словам автора скульптуры, искалеченный вид арт-объекта пугает детей

Архивное фото. Фото: Сегодня

Вандалы в Киеве: изуродованную "Бабушку с кравчучкой" уже нельзя восстановить Александр Марущак //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/ae7/2b5/5caae72b523a0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/ae7/2b5/5caae72b523a0.jpg 2019-04-08T09:31:00+03:00 Происшествия По словам автора скульптуры, искалеченный вид арт-объекта пугает детей

Скульптура "Бабушки с кравчучкой" на Русановке в столице, которую изуродовали вандалы, уничтожена и не подлежит восстановлению. Об этом сообщила сайту "Сегодня" автор скульптуры Анна Киселева.

"У меня нет слов. Я в глубокой печали. Скульптура уничтожена, она не подлежит восстановлению. Ее нужно убрать, сейчас бабушкин искалеченный вид пугает детей", – сказала Анна Киселева.

Напомним, что бабушке "сняли" смешную шапку и практически полностью раскурочили голову.

Фото: группа Русановки в Facebook

Стоит отметить, что ранее коммунальщики Днепровского района засыпали ноги бабки и ее кравчучку с уткой землей, создав вокруг нее клумбу, где были посажены маленькие деревья и цветы. Это сильно возмущало скульптора, Киселева утверждала, что из-за излишней влаги металлическая конструкция бабки быстро поржавеет и придет в негодность, но коммунальщики уверяли, что так будет красиво. Все закончилось тем, что деревья и цветы усохли и землю из-под ног бабки убрали.

Как сообщали "Сегодня", на этой неделе злоумышленники также украли сотни деревьев и кустов в киевском сквере.

Ранее мы писали, что в Киеве неизвестные вандалы измазали красной краской памятник погибшим воинам АТО на Борщаговке.

Также напомним, что в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.

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АВТОР: Александр Марущак Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.