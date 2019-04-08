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Вандалы в Киеве: изуродованную "Бабушку с кравчучкой" уже нельзя восстановить

Сегодня, 09:31

По словам автора скульптуры, искалеченный вид арт-объекта пугает детей

Архивное фото
Архивное фото. Фото: Сегодня
Вандалы в Киеве: изуродованную "Бабушку с кравчучкой" уже нельзя восстановить //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/ae7/2b5/5caae72b523a0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/ae7/2b5/5caae72b523a0.jpg Происшествия По словам автора скульптуры, искалеченный вид арт-объекта пугает детей

Скульптура "Бабушки с кравчучкой" на Русановке в столице, которую изуродовали вандалы, уничтожена и не подлежит восстановлению. Об этом сообщила сайту "Сегодня" автор скульптуры Анна Киселева.

"У меня нет слов. Я в глубокой печали. Скульптура уничтожена, она не подлежит восстановлению. Ее нужно убрать, сейчас бабушкин искалеченный вид пугает детей", – сказала Анна Киселева.

Напомним, что бабушке "сняли" смешную шапку и практически полностью раскурочили голову.

Фото: группа Русановки в Facebook

Стоит отметить, что ранее коммунальщики Днепровского района засыпали ноги бабки и ее кравчучку с уткой землей, создав вокруг нее клумбу, где были посажены маленькие деревья и цветы. Это сильно возмущало скульптора, Киселева утверждала, что из-за излишней влаги металлическая конструкция бабки быстро поржавеет и придет в негодность, но коммунальщики уверяли, что так будет красиво. Все закончилось тем, что деревья и цветы усохли и землю из-под ног бабки убрали.

Как сообщали "Сегодня", на этой неделе злоумышленники также украли сотни деревьев и кустов в киевском сквере.

Ранее мы писали, что в Киеве неизвестные вандалы измазали красной краской памятник погибшим воинам АТО на Борщаговке. 

Также напомним, что в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.


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Тег Киев, вандалы, скульптура, русановка

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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