Вандалы в Киеве: изуродованную "Бабушку с кравчучкой" уже нельзя восстановить
По словам автора скульптуры, искалеченный вид арт-объекта пугает детей
Скульптура "Бабушки с кравчучкой" на Русановке в столице, которую изуродовали вандалы, уничтожена и не подлежит восстановлению. Об этом сообщила сайту "Сегодня" автор скульптуры Анна Киселева.
"У меня нет слов. Я в глубокой печали. Скульптура уничтожена, она не подлежит восстановлению. Ее нужно убрать, сейчас бабушкин искалеченный вид пугает детей", – сказала Анна Киселева.
Напомним, что бабушке "сняли" смешную шапку и практически полностью раскурочили голову.
Фото: группа Русановки в Facebook
Стоит отметить, что ранее коммунальщики Днепровского района засыпали ноги бабки и ее кравчучку с уткой землей, создав вокруг нее клумбу, где были посажены маленькие деревья и цветы. Это сильно возмущало скульптора, Киселева утверждала, что из-за излишней влаги металлическая конструкция бабки быстро поржавеет и придет в негодность, но коммунальщики уверяли, что так будет красиво. Все закончилось тем, что деревья и цветы усохли и землю из-под ног бабки убрали.
Как сообщали "Сегодня", на этой неделе злоумышленники также украли сотни деревьев и кустов в киевском сквере.
Ранее мы писали, что в Киеве неизвестные вандалы измазали красной краской памятник погибшим воинам АТО на Борщаговке.
Также напомним, что в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.
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