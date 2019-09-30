Вандалы выкопали цветы из обновленного парка в Киеве и обокрали скульптуру: фото

Хулиганы оторвали бант у скульптуры медвежонка из травы

Фото: facebook.com/dniprouzn/

Неизвестные выкопали кусты и цветы в обновленном парке "Победа", вторую очередь которого открыли на прошлой неделе. Об этом сообщает КП СЗН Днепровского района на странице в Facebook.

"Как ни прискорбно, но начинаем утро понедельника с поста отчаяния. Не успели открыть обновленную часть парка "Победа", как неизвестными лицами были похищены кусты и цветы, а еще оторван бант с любимца малышей – медвежонка", – говорится в сообщении.

Также сотрудники КП СЗН опубликовали фотографии последствий недавнего нашествия вандалов на отремонтированную часть парка "Победа".

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Коммунальщики попросили киевлян обращаться в полицию (102) или звонить в муниципальную охрану парка (063-024-66-89), если они увидят новые случаи вандализма.

Ранее в парке "Победа" в Киеве сотрудники КП СЗН Днепровского района восстановили необычный арт-объект — диван из травы, который был очень популярным среди киевлян в прошлом году.

Также мы писали, что в Винницкой области экологи высадили 6000 деревьев.

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