Вандалы выкопали цветы из обновленного парка в Киеве и обокрали скульптуру: фото

Неизвестные выкопали кусты и цветы в обновленном парке "Победа", вторую очередь которого открыли на прошлой неделе. Об этом сообщает КП СЗН Днепровского района на странице в Facebook.
"Как ни прискорбно, но начинаем утро понедельника с поста отчаяния. Не успели открыть обновленную часть парка "Победа", как неизвестными лицами были похищены кусты и цветы, а еще оторван бант с любимца малышей – медвежонка", – говорится в сообщении.
Также сотрудники КП СЗН опубликовали фотографии последствий недавнего нашествия вандалов на отремонтированную часть парка "Победа".
Коммунальщики попросили киевлян обращаться в полицию (102) или звонить в муниципальную охрану парка (063-024-66-89), если они увидят новые случаи вандализма.
Ранее в парке "Победа" в Киеве сотрудники КП СЗН Днепровского района восстановили необычный арт-объект — диван из травы, который был очень популярным среди киевлян в прошлом году.
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