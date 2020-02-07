Васильковские копы пойдут под суд за пытки человека

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Двое полицейских Васильковского отдела полиции подозреваются в истязании человека и превышении служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия. Обвинительный акт передан в суд. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Следствие установило, что 17 декабря 2018 во время дежурства на остановке общественного транспорта в Василькове правоохранители, реагируя на спор, распылили в мужчину слезоточивый газ и избили его, используя приклад автомата "АКСУ 74". В процессе драки копы надели на потерпевшего наручники и на служебном авто вывезли его на безлюдную местность, где продолжили избиение. После этого обвиняемые закрыли мужчину в багажнике.

"Согласно выводам экспертиз, потерпевший получил телесные повреждения средней тяжести. Кроме того, судебно-психологическая экспертиза подтвердила, что действия сотрудников полиции вызвали у пострадавшего страдания и нанесли ему существенный моральный вред", - говорится в сообщении.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Подробнее об инциденте смотрите в сюжете:

Напомним, в Одессе двух инспекторов управления патрульной полиции подозревают в "выбивании" показаний у задержанных.

Кроме этого, мы писали, что в Одессе вспыхнул скандал после того, как полицейский выложил в сеть видео, на кадрах которого видно, как он пьет из бутылки и одновременно управляет автомобилем. Видео начало очень быстро распространяться по социальным сетям.

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