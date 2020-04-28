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Вечный огонь в Киеве забросали мусором

28 апреля, 16:25

Наталья Руда

Газовики нашли в горловине Вечного огня пластиковые бутылки

Вечный огонь в столичном парке Славы, который ранее залили цементом, забросали мусором. В итоге он почти погас. Об этом сообщает пресс-служба "Киевгаза".

"Мусора, особенно пластиковых бутылок, было так много, что пламя почти погасло. На место выехала бригада ремонтников "Киевгаза". Они полностью разобрали конструкцию, очистили горловину от мусора и устранили причины затухания", – говорится в сообщении.

На данный момент работа Вечного огня возобновлена.

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Ранее также сообщалось, что с Вечного огня срезали решетки. Также неизвестные отрезали ногу коню на памятнике Щорсу и бронзовую трость с памятника Паниковскому на Прорезной. Кроме того, новости "Сегодня" писали, что в 2010 и 2011 годах на Вечном огне в Киеве пожарили яичницу.

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Напомним, что в Одессе шесть мужчин решили пожарить шашлык на Вечном огне у памятника Неизвестному матросу.

Вместе с тем неизвестные испортили одну из белоснежных скульптур на Аллее муз, расположенную неподалеку парка "Наталка" и гольф-клуба на Оболонской набережной.

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Также в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.

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Киев вандалы вечный огонь

Источник: Сегодня

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