Вели "обычный образ жизни": в ГБР рассказали о беспробудном пьянстве убийц пятилетнего Кирилла Тлявова

ГБР практически поминутно установило местонахождение копов после смертельного выстрела

Фото: facebook.com.

Полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец, подозреваемые в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, целый день употребляли спиртные напитки. Об этом директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил Громадському.



"Нами практически почасово, поминутно установлено их местонахождение после смертельного выстрела. Они продолжали вести обычный образ жизни, а именно – они злоупотребляли спиртными напитками целый день, целый вечер и даже в течение ночи", – сказал он.



В то же время Труба отметил, что, "к сожалению, медицина сейчас на таком этапе", что нельзя установить точное время и точную минуту употребления спиртных напитков.

Напомним, по предварительной информации, 31 мая полицейские в Переяслав-Хмельницком развлекались, стреляя по банкам. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из копов попал в голову ребенку. 4 июня Голосеевский районный суд отправил под арест на два месяца без права залога двух подозреваемых в убийстве ребенка – полицейских Ивана Приходько и Владимира Петровца.

Гибель ребенка расследуется по статьям умышленное убийство ребенка, совершенное группой лиц ( п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением огнестрельного оружия, совершенное группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

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