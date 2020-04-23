Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Киевской области: что произошло

Пилоты Ми-8 успешно посадили вертолет на одном двигателе в поле

Вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины совершил вынужденную посадку на необорудованной площадке из-за залетевшей в двигатель птицы.

Об этом заявила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Реклама

"22 апреля, около 17 часов, вертолет Ми-8 бориспольской Бригада Транспортной Авиации Воздушных Сил ВС Украины совершила вынужденную посадку на необорудованной площадке. По словам экипажа, во время полета в двигатель вертолета залетела птица, что повлекло отказ одного из двигателей", – говорится в сообщении.

В тренде Вспышка коронавируса под Киевом: появились новые данные о ситуации в Вишневом

Пилоты Ми-8 успешно посадили вертолет на одном двигателе в поле вблизи населенного пункта Иванков в Киевской области.

"В этот день экипажи вертолетов Ми-8 осуществляли плановые полеты на предельно малых высотах, отрабатывали упражнения по курсу боевой подготовки на групповую слетанность в составе пары", – добавили в пресс-службе.

Реклама

Вертолет невредим, экипаж – в норме.

Ранее сообщалось, что в России рухнул вертолет с десятками людей. Ми-8 опрокинулся на бок при посадке в Красноярском крае – несколько человек попали в больницу.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама