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Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Киевской области: что произошло

23 апреля, 00:55

Елена Кузьмич

Пилоты Ми-8 успешно посадили вертолет на одном двигателе в поле

Вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины совершил вынужденную посадку на необорудованной площадке из-за залетевшей в двигатель птицы.

Об этом заявила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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"22 апреля, около 17 часов, вертолет Ми-8 бориспольской Бригада Транспортной Авиации Воздушных Сил ВС Украины совершила вынужденную посадку на необорудованной площадке. По словам экипажа, во время полета в двигатель вертолета залетела птица, что повлекло отказ одного из двигателей", – говорится в сообщении.

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Пилоты Ми-8 успешно посадили вертолет на одном двигателе в поле вблизи населенного пункта Иванков в Киевской области.

"В этот день экипажи вертолетов Ми-8 осуществляли плановые полеты на предельно малых высотах, отрабатывали упражнения по курсу боевой подготовки на групповую слетанность в составе пары", – добавили в пресс-службе.

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Вертолет невредим, экипаж – в норме.

Ранее сообщалось, что в России рухнул вертолет с десятками людей. Ми-8 опрокинулся на бок при посадке в Красноярском крае – несколько человек попали в больницу.

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вертолет посадка ми-8 генштаб

Источник: Интерфакс-Украина

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