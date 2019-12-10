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Вез в штанах 26 iPhone: в "Борисполе" задержан горе-контрабандист

10 декабря, 14:30

Партию новеньких гаджетов общей стоимостью около 30 тысяч долларов изъяли

В Международном аэропорту "Борисполь" пограничники задержали гражданина Украины, который пытался нелегально перевезти через границу партию новеньких "одиннадцатых" iPhone.

Спрятанные товары удалось обнаружить благодаря взаимодействию пограничников Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев", которые действовали по информации, полученной от оперативно-розыскного подразделения, и сотрудников Управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Современные гаджеты спрятал в штанах и закрепил ремнем пассажир рейса из Дубая. Всего под одеждой 51-летнего украинца обнаружили 26 телефонов iPhone. Телефоны, ввезенные сверх разрешенного законом количества, у него изъяли.

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По предварительным оценкам, эта неудачная попытка доставки смартфонов стоила путешественнику около 30 тысяч долларов.

Телефоны — очень популярный товар для контрабанды. Недавно пограничники на Донбассе остановили автомобиль, в котором были спрятаны 33 смартфона стоимостью 88 тысяч гривен: их изъяли из топливного бака авто.

А в Черниговской области недавно задержали контрабанду сигарет на 6 млн гривен. Эта находка стала рекордной за последние пять лет.

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Борисполь пограничники контрабанда телефоны iPhone

Источник: Сегодня

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