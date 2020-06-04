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Виновата вибрация: в метро Киева объяснили причину ЧП с указателем на станции

4 июня, 14:36

Александр Марущак Александр Марущак

Аварийную конструкцию, которая едва не упала людям на головы, уже убрали со станции "Демиевская"

В Киевском метрополитене прокомментировали ситуацию с аварийным указателем, который едва не упал на головы пассажиров на станции метро "Демиевская".

В социальных сетях шутят, что в жизнь станционного указателя вмешались потусторонние силы. Благо, тяжелая конструкция никому не свалилась на голову.

В Киевском метрополитене нас заверили, что потусторонние силы тут ни при чем. В подземке отмечают, что крепление указателя могло открутиться из-за движения поездов и постоянной вибрации на станции.

"На указателе раскрутилось одно крепление, которое удерживало его. Он повис на втором креплении. Конструкцию уже демонтировали и убрали со станции. Сейчас идет проверка: кто и когда проводил работы на станции и проверял исправность конструкций", – сообщили нам в Киевском метрополитене.

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На вопрос, будут ли проверены все указатели по всей подземке, нам ответили, что в метрополитене всегда проводятся комплексные проверки.

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Ранее сообщалось, что в недавно отремонтированном подземном переходе, ведущем к станции метро "Святошино", с потолка начала литься вода. Пассажиры пытаются идти по сухой части перехода, чтобы не испортить одежду. В Киевском метрополитене сайту "Сегодня" пояснили причину подтопления.

Также мы писали, что сильные ливни, которые в мае наблюдались в столице, подтопили станцию метро "Героев Днепра". Для ликвидации подтопления были сняты двери на входе на станцию.

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Отметим, что столичная подземка возобновила работу после карантина 25 мая. Сайт "Сегодня" посмотрел, как заработала одна из самых оживленных станций на зеленой ветке метрополитена – "Позняки".

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Киев метро табло указатель

Источник: Сегодня

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