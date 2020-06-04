Виновата вибрация: в метро Киева объяснили причину ЧП с указателем на станции

Аварийную конструкцию, которая едва не упала людям на головы, уже убрали со станции "Демиевская"

В Киевском метрополитене прокомментировали ситуацию с аварийным указателем, который едва не упал на головы пассажиров на станции метро "Демиевская".

В социальных сетях шутят, что в жизнь станционного указателя вмешались потусторонние силы. Благо, тяжелая конструкция никому не свалилась на голову.

В Киевском метрополитене нас заверили, что потусторонние силы тут ни при чем. В подземке отмечают, что крепление указателя могло открутиться из-за движения поездов и постоянной вибрации на станции.

"На указателе раскрутилось одно крепление, которое удерживало его. Он повис на втором креплении. Конструкцию уже демонтировали и убрали со станции. Сейчас идет проверка: кто и когда проводил работы на станции и проверял исправность конструкций", – сообщили нам в Киевском метрополитене.

Реклама

На вопрос, будут ли проверены все указатели по всей подземке, нам ответили, что в метрополитене всегда проводятся комплексные проверки.

Читайте также: В масках, но без дистанции: в метро Киева сняли на видео толпы пассажиров

Ранее сообщалось, что в недавно отремонтированном подземном переходе, ведущем к станции метро "Святошино", с потолка начала литься вода. Пассажиры пытаются идти по сухой части перехода, чтобы не испортить одежду. В Киевском метрополитене сайту "Сегодня" пояснили причину подтопления.

Также мы писали, что сильные ливни, которые в мае наблюдались в столице, подтопили станцию метро "Героев Днепра". Для ликвидации подтопления были сняты двери на входе на станцию.

Реклама

Отметим, что столичная подземка возобновила работу после карантина 25 мая. Сайт "Сегодня" посмотрел, как заработала одна из самых оживленных станций на зеленой ветке метрополитена – "Позняки".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама