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Влетел на площадку кафе в центре Киева: копы сообщили подробности ДТП

1 сентября, 14:24

Руслан Ровик Руслан Ровик

Пострадавшим оказался мужчина, отдыхавший в заведении

После аварии в районе Бессарабской площади в центре Киева, когда автомобиль выехал на летнюю площадку кафе по улице Бассейной, в больнице оказался один из посетителей заведения.

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Как сообщили в столичной полиции, копам удалось выяснить личность водителя. Им оказался иностранец 1991 года рождения.

На месте происшествия ему провели осмотр на драгере, устройство не обнаружило у мужчины признаков опьянения, но окончательные выводы сделают лишь после экспертизы.

По предварительным данным, причиной ДТП стало то, шофер Volkswagen не справился с управлением. В результате инцидента пострадал 35-летний посетитель кафе, которого госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

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Как мы сообщали ранее, на Осокорках легковушка снесла прилавок с арбузами на улице Софии Русовой. По словам очевидцев, водитель был пьяным и очень агрессивным.

Кроме того, на Бориспольской трассе под Киевом столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. Бус отлетел в отбойник и столб, водитель погиб на месте. Удар был настолько силен, что запчасти разбитых машин разбросало по всей дороге.

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ДТП водители Бессарабка кафе бассейная Бессарабская площадь

Источник: Сегодня

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