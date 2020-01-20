Вместо Египта – в суд: в "Борисполе" сняли с рейса неадекватного пассажира, видео

Готовясь к отлету, мужчина перебрал с алкоголем в кафе терминала

В столичном аэропорту "Борисполь" житель Киевской области, который собирался отправиться на отпуск в Египет, перед вылетом перебрал с алкоголем и был снят с рейса.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, из-за неадекватного поведения сотрудники авиакомпании сняли пассажира с самолета.

"Когда мужчина прибыл к пограничникам и понял, что уже никуда не летит, а его семья осталась на борту самолета, он начал нецензурно ругаться, бросаться паспортом и перечить законным требованиям стражей границы", – говорится в сообщении.

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Пограничники долго пытались успокоить мужчину и пояснить, почему подобное поведение недопустимо ни на борту самолета, ни на территории пункта пропуска, однако воспринимать их слова и пересмотреть свое поведение горе-пассажир никак не хотел.

"После неудачных попыток утихомирить горе-туриста, стражи границы были вынуждены задержать гражданина и привлечь к административной ответственности. Теперь вместо солнечного Египта ему придется ехать в суд", – добавили в Госпогранслужбе.

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Напомним, ранее в аэропорту "Борисполь" копы задержали буйного пассажира, который, ожидая оформления на рейс, начал приставать к другим пассажирам и нецензурно ругаться, оскорблял работников аэропорта и вспоминал о катастрофе самолета в Иране.

Также мы сообщали о том, как в "Борисполе" пограничники задержали мужчину, который ругался, плевался и порывался биться из-за того, что имел запрет на выезд за пределы Украины.

Также в киевском аэропорту "Борисполь" среди пассажиров вспыхнула паника из-за женских ног, торчащих из чемодана. Оказалось, что такой "шуткой" поднять настроение сотрудникам аэропорта решил иллюзионист, который возвращался из-за границы.

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