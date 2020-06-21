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Вместо комнаты осталась сплошная дыра: очевидица рассказала о взрыве на Позняках

21 июня, 14:14

Руслан Ровик Руслан Ровик

Девушка призналась, что в момент взрыва ее подбросило на кровати

После взрыва на Позняках в Киеве, где были разрушены несколько этажей многоэтажного дома на улице Крушельницкой, очевидица происшествия поделилась своими эмоциями – женщина вспомнила, что в момент инцидента ее подбросило на кровати.

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Она призналась, что запаниковала и пыталась выйти из квартиры, но входную дверь заклинило, сообщает "ГолосUA".

"Я проснулась от того, что меня подбросило на кровати. Возникло чувство паники. Еще толком не зная и не понимая, что произошло, я побежала к входной двери. Она не открывалась. Заклинило", - рассказала женщина.

По ее словам, в тот момент ее выручил сосед – мужчина позвонил в дверь, и женщина крикнула, что та заблокирована.

"Он буквально выломал двери. Я забежала к нему в квартиру и увидела, что от его квартиры осталась только часть – коридор уцелел, а вот вместо одной комнаты осталась сплошная дыра, комнаты не осталось фактически", - добавила она.

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По словам очевидицы, спасателям пришлось эвакуировать уцелевших жильцов через крышу.

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"Люди не смогли забрать вещи. Я теперь знаю, что лестниц не осталось вообще и что люди теперь без крыши над головой, дом сильно обрушился", - резюмировала она.

Стоит отметить, что на данный момент полицейские оцепили территорию и никого не пропускают, а спасатели проверяют каждый подъезд на предмет утечки газа.

Напомним, ранее в комментарии сайту "Сегодня" Роман Ткачук, начальник управления по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации, заявил, что существует угроза дальнейшего обрушения дома.

Как известно, взрывом были разрушены несколько этажей 10-этажного дома на улице Крушельницкой – на этажах с четвертого по седьмой.

Видео: Киев Оперативный
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Ранее мы сообщали о том, что спасатели деблокировали из-под завалов трех человек. Кроме того, по данным полиции, ведутся поиски еще троих жильцов, которые могли находиться в разрушенных квартирах.

Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

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