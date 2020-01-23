Вода била фонтанами: в Киеве провалился асфальт и затопило детсад

В Голосеевском районе Киева в ночь на 22 января произошла новая коммунальная авария – возле дома на Демеевской, 39 прорвало трубу и из образовавшихся в асфальте трещин начала фонтанами бить холодная вода. Об этом сообщают пользователи группы "Соседи. Голосеево" в Facebook.

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Как сообщают местные жители, на утро среды асфальт провалился, а жильцы дома остались без холодной воды. Днем яма стала еще больше, а вода затопила подвал детского садика по соседству. Уже в ночь на 23 января на месте ЧП провели сварочные работы и неполадку устранили, однако огромный провал так и остался не зарыт.

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Напомним, что на прошлой неделе на улице Антоновича в Киеве возле торгового центра Ocean Plaza прорвало магистральный трубопровод, и кипяток хлынул на проезжую часть и в ТЦ, в котором находились люди. Пять человек пострадали, их госпитализировали.

Подробнее о чрезвычайном происшествии смотрите в сюжете:

Напомним, причиной аварии на Антоновича коммунальщики назвали изношенность сетей.

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