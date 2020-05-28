На проспекте Героев Сталинграда велосипедист не дал проехать по тротуару водителю внедорожника Volkswagen из-за чего последний избил его. Фото своего окровавленного лица опубликовал в социальных сетях Виталий Павлюк.

В патрульной полиции Киева нам сообщили, что у них нет информации по данному инциденту.

"В любом случае нанесение телесных повреждений – это уже компетенция главного управления Национальной полиции Киева. Если заявление пострадавшим было написано, то его будут рассматривать следователи. Езда на автомобиле по тротуару правилами дорожного движения – запрещена. Но в данном случае есть только фотография автомобиля и нужно детально разбираться в этой истории", – пояснили сайту "Сегодня" в патрульной полиции Киева.

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В полиции Оболонского района столицы нам сообщили, что заявления от пострадавшего было написано и они разбираются в данном конфликте. Все детали ЧП обещают рассказать позже.

Тем временем, некоторые пользователи соцсетей обвинили велосипедиста в том, что он и сам ехал по тротуару – что запрещено. В ответ Виталий Павлюк сообщил, что шел по тротуару, спешившись с велосипеда, и опубликовал трекинг своей поездки.

Напомним, в феврале этого года в Киеве полицейские, которые направлялись на вызов, заметили на бульваре Леси Украинки драку. Остановившись, чтобы разнять участников, инспекторы выяснили, что водитель автомобиля Daewoo и велосипедист не поделили полосу для движения, из-за чего у них и возник конфликт на дороге. После того, как полицейские разняли и успокоили обоих мужчин, те от помощи медиков и полиции отказались. Претензий друг к другу они также не имели и не захотели писать заявление.

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Также в Киеве на Никольской слободке утром во вторник, 14 января, произошла массовая драка возле строительной площадки между активистами и охранниками застройки. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Видео: ГО "Микільська Слобідка"

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