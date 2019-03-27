Водитель киевской маршрутки, покалечивший пешехода, получил три года тюрьмы

Водитель маршрутки понадеялся, что успеет проскочить через пешеходный переход, на наехал на мужчину

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Водитель киевской маршрутки, покалечивший пешехода, получил три года тюрьмы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/9e3/a31/5c99e3a31716c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/9e3/a31/5c99e3a31716c.jpg 2019-03-27T13:43:00+02:00 Происшествия Водитель маршрутки понадеялся, что успеет проскочить через пешеходный переход, на наехал на мужчину

Водителя одной из столичных маршруток, который сбил мужчину на пешеходном переходе в Киеве, приговорили к трем годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

ДТП произошло в июле 2016 года на Харьковском шоссе. Водитель маршрутки высадил пассажиров на остановке и продолжил движение. Впереди находился регулируемый пешеходный переход, по которому именно в тот момент люди переходили дорогу на разрешенный сигнал светофора. Надеясь, что успеет проскочить, мужчина не затормозил и сбил пешехода. Пострадавший в результате полученной травмы уже третий год не может двигаться.

"Согласно выводам проведенных экспертиз, транспортное средство было исправным и водитель мог избежать наезда", - уточнили в полиции.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами в течение двух лет.

Кроме того, предприятие, которое обслуживает маршрут, обязано выплатить пострадавшему более 420 тысяч гривен за нанесение морального и материального ущерба.

Ранее в Киеве в машину 28-летней женщины на полной скорости въехал лихач, которого преследовали патрульные полицейские. Девушку-водителя с травмами спины госпитализировали, а у беглеца в машине нашли бутылку коньяка. Пил ли он алкоголь перед тем, как сесть за руль, установит анализ крови.

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