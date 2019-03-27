Водитель киевской маршрутки, покалечивший пешехода, получил три года тюрьмы
Водитель маршрутки понадеялся, что успеет проскочить через пешеходный переход, на наехал на мужчину
Водителя одной из столичных маршруток, который сбил мужчину на пешеходном переходе в Киеве, приговорили к трем годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.
ДТП произошло в июле 2016 года на Харьковском шоссе. Водитель маршрутки высадил пассажиров на остановке и продолжил движение. Впереди находился регулируемый пешеходный переход, по которому именно в тот момент люди переходили дорогу на разрешенный сигнал светофора. Надеясь, что успеет проскочить, мужчина не затормозил и сбил пешехода. Пострадавший в результате полученной травмы уже третий год не может двигаться.
"Согласно выводам проведенных экспертиз, транспортное средство было исправным и водитель мог избежать наезда", - уточнили в полиции.
Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами в течение двух лет.
Кроме того, предприятие, которое обслуживает маршрут, обязано выплатить пострадавшему более 420 тысяч гривен за нанесение морального и материального ущерба.
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