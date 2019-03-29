Водитель Smart сбил девушку на переходе в центре Киева
Пострадавшую госпитализировали медики, после наезда она была в сознании
ДТП с автомобилем Smart произошло на улице Симона Петлюры в Киеве поздно вечером 28 марта. В результате инцидента пострадала девушка, которая переходила дорогу на пешеходном переходе.
Как сообщает "Информатор", водитель маленькой машины ехал по Петлюры в сторону вокзала и наехал на девушку. Водитель и пассажир авто сообщили патрульным, что перед пешеходным переходом был припаркован автомобиль, поэтому ни пешеход, ни водитель Smart друг друга не смогли увидеть.
Фото: Информатор
Девушку госпитализировали. Она была в сознании и смогла самостоятельно сесть в машину медиков.
Ранее сообщалось, что в смертельном ДТП, которое произошло в Запорожье вечером 27 марта, погиб 18-летний чемпион Украины и Европы по кикбоксингу Александр Власенко. Об этом сообщили в Запорожском национальном университете, где учился погибший. Сотрудники ЗНУ выразили свои соболезнования в связи с трагической смертью второкурсника.
Также мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
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