Водитель Smart сбил девушку на переходе в центре Киева

Пострадавшую госпитализировали медики, после наезда она была в сознании

Фото: Информатор

Водитель Smart сбил девушку на переходе в центре Киева //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/dbd/5ff/5c9dbd5ff12fd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/dbd/5ff/5c9dbd5ff12fd.jpg 2019-03-29T08:41:00+02:00 Происшествия Пострадавшую госпитализировали медики, после наезда она была в сознании

ДТП с автомобилем Smart произошло на улице Симона Петлюры в Киеве поздно вечером 28 марта. В результате инцидента пострадала девушка, которая переходила дорогу на пешеходном переходе.

Как сообщает "Информатор", водитель маленькой машины ехал по Петлюры в сторону вокзала и наехал на девушку. Водитель и пассажир авто сообщили патрульным, что перед пешеходным переходом был припаркован автомобиль, поэтому ни пешеход, ни водитель Smart друг друга не смогли увидеть.

Фото: Информатор

Девушку госпитализировали. Она была в сознании и смогла самостоятельно сесть в машину медиков.

Ранее сообщалось, что в смертельном ДТП, которое произошло в Запорожье вечером 27 марта, погиб 18-летний чемпион Украины и Европы по кикбоксингу Александр Власенко. Об этом сообщили в Запорожском национальном университете, где учился погибший. Сотрудники ЗНУ выразили свои соболезнования в связи с трагической смертью второкурсника.

Также мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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