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Водителя, который сбил насмерть пешехода и сбежал, приговорили к 7 годам тюрьмы

12 февраля, 16:19

29-летний автомобилист на момент ДТП был в состоянии опьянения

Фото: Sergii Nikolaiev

Фото: Sergii Nikolaiev

Виновника ДТП в Киеве, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия, приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы, сообщает прокуратура столицы.

Смертельный дорожный инцидент произошел вечером 9 марта 2019 на ул. Обороны Киева в Святошинском районе Киева. 29-летний водитель автомобиля Mazda, находясь в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, съехал на обочину и сбил пешехода. Не оказав помощь мужчине, водитель бросил его на дороге, а сам скрылся с места происшествия.

В тот же день водитель Mazda был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Также выяснилось, что задержанный ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 135 (оставление в опасности) и ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Святошинский районный суд Киева приговорил виновника ДТП к 7 годам 3 месяцам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года.

Напомним, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 3454 человека.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Также смотрите в сюжете о том, почему украинцы не пристегиваются за рулем и как с этим собираются бороться активисты и власть:

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Киев ДТП суд

Источник: Сегодня

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