Военные рассказали подробности ДТП с армейским тягачом и фурой под Киевом

Движение по трассе уже восстановлено

Военные рассказали подробности ДТП с армейским тягачом и фурой под Киевом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/975/da5/5c5975da528e6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/975/da5/5c5975da528e6.jpg 2019-02-05T13:42:00+02:00 Происшествия Движение по трассе уже восстановлено

Стали известны подробности ДТП с участием армейского тягача и гражданской фуры под Киевом. Водитель трейлера рассказал, что двигался по Брест-Литовскому шоссе со скоростью не более 40 км/ч и помог водителю фуры, которая в него врезалась.

Об этом сообщили в пресс-службе Командования Воздушных Сил ВСУ на своей странице в Facebook.

Военный водитель же и сообщил правоохранителям и руководству военной части об аварии.

"Сейчас беспрепятственное движение по транспортной магистрали восстановлено. Тягач прибыл к месту дислокации", – добавили в командовании.

Напомним, ранее мы сообщали, что сегодня около 7 утра на выезде из Киева грузовик, перевозивший МАФ, врезался в военный тягач КрАЗ, принадлежащий одной из воинских частей Воздушных сил ВС Украины в Житомирской области. При столкновении удар пришелся на пассажирское сиденье гражданского грузовика, водителю из автомобиля помогали выбраться военные. Его госпитализировали с незначительными травмами.

Кроме того, 24 января на Броварской Окружной дороге образовался затор из-за перевернувшейся фуры. Водитель не справился с управлением грузовиком на скользкой дороге.

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