Военные рассказали подробности ДТП с армейским тягачом и фурой под Киевом
Движение по трассе уже восстановлено
Стали известны подробности ДТП с участием армейского тягача и гражданской фуры под Киевом. Водитель трейлера рассказал, что двигался по Брест-Литовскому шоссе со скоростью не более 40 км/ч и помог водителю фуры, которая в него врезалась.
Об этом сообщили в пресс-службе Командования Воздушных Сил ВСУ на своей странице в Facebook.
Военный водитель же и сообщил правоохранителям и руководству военной части об аварии.
"Сейчас беспрепятственное движение по транспортной магистрали восстановлено. Тягач прибыл к месту дислокации", – добавили в командовании.
Напомним, ранее мы сообщали, что сегодня около 7 утра на выезде из Киева грузовик, перевозивший МАФ, врезался в военный тягач КрАЗ, принадлежащий одной из воинских частей Воздушных сил ВС Украины в Житомирской области. При столкновении удар пришелся на пассажирское сиденье гражданского грузовика, водителю из автомобиля помогали выбраться военные. Его госпитализировали с незначительными травмами.
Кроме того, 24 января на Броварской Окружной дороге образовался затор из-за перевернувшейся фуры. Водитель не справился с управлением грузовиком на скользкой дороге.
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