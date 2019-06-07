Вокруг кинотеатра "Киев" вспыхнул новый скандал: что происходит в центре столицы

Активисты заявляют о попытке захвата, а в КГГА сообщили о проведении инвентаризации

Фото: Инга Заславская/Facebook.

Вокруг кинотеатра "Киев", который в апреле получил нового арендатора ООО "Синема-Центр", в пятницу, 7 июня, разгорелся новый скандал.

В частности, в паблике "Спасем КЦ "Кинотеатр "Киев" появилась информация о попытке захвата помещения кинотеатра.

"Начался силовой захват кинотеатра "Киев". Выбивают двери", - говорится в сообщении в паблике.

На данный момент в кинотеатре присутствует полиция и сотрудники муниципальной охраны.

Фото: Инга Заславская/Facebook

В свою очередь в КГГА сообщили, что 7 июня в кинотеатре Департаментом коммунальной собственности Киева и балансодержателем кинотеатра – коммунальным предприятием "Киевкинофильм" – начата инвентаризация и обследование здания "во избежание незаконных уничтожений или повреждений имущества территориальной общины города Киева".

"В течение апреля-мая 2019 года бывший арендодатель ООО "Культурный центр "Кинотеатр "Киев" незаконно препятствовал в доступе в помещение коммунального имущества здания кинотеатра "Киев" комиссии в составе работников КП "Киевкинофильм" и Департамента коммунальной собственности. Киева для обследования. По факту недопуска составлены соответствующие акты от 24.04.2019 г. и от 17.05.2019 г.", – говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Также там уточнили, что все, кто купили билеты на сегодняшние сеансы, могут их вернуть.

"В ближайшее время кинотеатр "Киев" продолжит свою работу в обычном режиме", - резюмировали в КГГА.

Напомним, что в апреле состоялся открытый конкурс на право аренды помещения кинотеатра "Киев". Победителем стало ООО "Синема-Центр" с предложением в 2,119 млн гривен в месяц без НДС. По заверению КГГА, за кинотеатром в дальнейшем сохранится фестивальное и арт-хаусе направление, а арендатор будет четко выполнять поставленные условия конкурса, что будет контролироваться. Срок действия договора аренды составляет 10 лет, в течение этого срока Киеврада не будет принимать решение о приватизации этого объекта. В случае невыполнения арендатором условий договора, вопрос будет решаться в судебном порядке.

Ранее киевляне, чтобы спасти любимый кинотеатр, составили петицию на сайте Киеврады, призывая власти обеспечить дальнейшую работу кинотеатру "Киев".

Как сообщали новости "Сегодня", в прошлом году в столице прекратил свою работу кинотеатр "Кинопанорама" на улице Шота Руставели.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Вокруг кинотеатра "Киев" вспыхнул новый скандал: что происходит в центре столицы". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"