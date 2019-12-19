Вокруг колонии под Киевом вспыхнул скандал: в сеть попали шокирующие фото

В Бучанской колонии осужденные отбывают наказание в антисанитарных условиях, некоторые помещения аварийны и опасны

Фото: ГПУ

Генеральная прокуратура опубликовала результаты проверки Бучанской исправительной колонии и многопрофильной больницы, которая обслуживает больных осужденных из учреждений. В ходе проверки, которая прошла в начале декабря, были выявлены массовые нарушения прав осужденных, унижение человеческого достоинства и жестокое обращение.

В частности, как сообщает пресс-служба ГПУ, в колонии элементарные условия проживания, приготовления пищи, поддержания личной гигиены не соответствуют требованиям Уголовно-исполнительного кодекса Украины и другого законодательства.

"Значительное количество помещений находится в антисанитарном состоянии и нуждается в ремонте, а некоторые из них являются аварийными и опасными для пребывания людей. До сих пор не обеспечено достаточное отопление колонии: температура в помещениях значительно ниже +18 °C", - говорится в сообщении.

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Кроме того, отмечен ненадлежащий надзор – осужденные изготавливают и хранят запрещенные предметы и вещи.

"Так, в течение 2019 года было изъято 98 колюще-режущих предметов. Кроме того, перекрыты каналы попадания в колонию запрещенных предметов извне – с начала года изъят 251 мобильный телефон", – уточнили в ГПУ.

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В то же время, зафиксированы и факты безосновательного привлечения осужденных к дисциплинарной ответственности – освобождены 42 человека, которые незаконно помещены в дисциплинарный изолятор.

При этом в Бучанской больнице из-за нехватки врачей осужденным длительное время не оказывается медицинская помощь. Так, выявлен факт непредоставления в больнице надлежащей медицинской помощи осужденному – не проведена операция. В течение 2019 года 13 больных умерли. Также в больнице давно не было ремонта – в палатах есть грибок на потолке и на стенах, опадает штукатурка, нет вентиляции, а вода – не соответствует нормам.

По данным ГПУ, генпрокурор Руслан Рябошапка направил в Министерство юстиции соответствующее обращение по устранению нарушений и привлечении к ответственности виновных.

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