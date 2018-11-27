Вокзалы в Киеве "заминировал" 15-летний подросток

Вчера, 18:46

Мальчика задержали в Печерском районе столицы

Фото: Нацполиция Киева
Фото: Нацполиция Киева

Полицейские задержали 15-летнего парня, которого подозревают в ложном минировании центрального железнодорожного и автовокзалов Киева. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции столицы.

Отмечается, что информация о взрывчатке на железнодорожном и автовокзалах Киева после проверки не подтвердилась. Полицейские проверили объекты и прилегающую территорию, никаких взрывоопасных предметов или веществ не нашли.

После этого в Печерском районе столицы патрульные остановили 15-летнего парня с мобильным телефоном, с которого предположительно осуществлялись звонки. Для выяснения обстоятельств подростка доставили в Голосеевское управление полиции.

Напомним, сообщение о минировании поступило около 13:00. Правоохранители провели эвакуацию пассажиров с обоих вокзалов. Как отметили в "Укрзализныце", никаких задержек поездов не было.

Ранее сегодня, 27 ноября, поступило сообщение о минировании здания Хозяйственного суда Киева. Там также работали взрывотехники, бомбу не нашли. Проводилась эвакуация посетителей и работников суда, назад людей впустили в суд около 11:20.
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