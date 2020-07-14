Волна "минирований" в Киеве: взрывчатку ищут на вокзале и в суде

В полицию поступило два сообщения о «бомбах»

В Киеве 14 июля поступила информация о "минировании" Центрального железнодорожного вокзала и Апелляционного суда.

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Из-за сообщений анонима работу вокзала ограничили, всех работников и пассажиров эвакуировали, здание проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

"Уважаемые пассажиры! Обращаем внимание, что поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы", – говорится в сообщении "Укрзализныци".

Также сообщается, что работников Апелляционного суда эвакуируют. Здание проверяют на взрывоопасные предметы.

В полиции Киева сайту "Сегодня" подтвердили, что поступило анонимное сообщение о минировании Апелляционного суда и Центрального железнодорожного вокзала.

"На этих объектах на данный момент работают взрывотехники и правоохранители. Проверяют помещение и прилегающую территорию на наличие взрывоопасных предметов", – сообщили нам в полиции Киева.

Ранее в Киеве женщина "заминировала" ночной клуб на улице Дмитриевской.

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Отметим, что так называемый "телефонный терроризм" наказывается очень строго. Так, недавно в Киеве суд приговорил к лишению свободы 33-летнего жителя Чернигова, который отправил заведомо ложное сообщение о минировании станции метро "Нивки".

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