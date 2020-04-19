Волонтеры рвутся тушить пожар под Чернобылем: что им мешает

Украинские власти не допускают волонтеров к тушению масштабного лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения, хотя те готовы помочь.
Об этом 19 апреля сообщил на своей странице в Facebook директор Ассоциации чернобыльских туроператоров и член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.
"Идет третья неделя преднамеренного выжигания нашей земли и истории. Экологическая катастрофа национального масштаба. Люди остаются без крова. Пол страны травится продуктами горения", – пишет он.
По словам Емельяненко, пожарным не хватает респираторов, ранцев для тушения, а также выделенной авиации и техники.
"Если нет техники, бюджетов, волонтеры готовы присоединиться к тушению. Это не сложно. Вода, лопаты и люди.
Пустите их на пожар, если своими силами не удается справиться за столько времени", – призвал мужчина.
Он призвал власти принимать "эффективные решения на опережение, которые победят этот ад", поскольку из-за промедлений пожар распространяется и выделенного подкрепления становится недостаточно.
"Это должно прекратиться иным способом, чем дать просто выгореть всем территориям", – резюмирует Ярослав Емельяненко.
Напомним, что пожары в Зоне отчуждения вспыхнули 4 апреля и быстро распространились на большие участки. Ситуацию усугубляли ветер и сухая погода. За несколько дней огонь вплотную подошел к Припяти и ЧАЭС, а также к могильнику радиоактивных отходов.
14 апреля пошли дожди, и открытый огонь удалось потушить, но уже через пару дней ураганный ветер, который обрушился на Киев и область, повторно раздул пожар.
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